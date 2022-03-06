«الصحة» توجه نصائح للمواطنين لتجنب الآثار السلبية للطقس السيئ

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للمواطنين، في ظل حالة تقلبات الطقس السيئة، التي تشهد تقلبات جوية ومناخية مصاحبة بحالة من الرياح، محملة بالأتربة والرمال، التي تسبب عدة آثار جانبية للمواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، التي يعانون من مضاعفات جراء التعرض للطقس السيئ، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الإصابة من الجيوب الأنفية.

تحذير لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أضافت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، أنه يجب عدم خروج كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال صغار السن، إلا للضرورة في حالة التقلبات الطقس السيئ المصاحبة لوجود حركة هوائية محملة بالأتربة والرمال، التي توثر على الجهاز المناعي، وتسبب بعض الآثار الجانبية على صحة هذه الفئات، ويفضل البقاء في المنزل، حتى يكون هناك اعتدال في حالة الطقس.

أهمية ارتداء الكمامة في الطقس السيئ

تابعت وزارة الصحة، أنه يجب على جميع المواطنين من الفئات العمرية المختلفة، ارتداء الكمامة في حالة وجود الطقس السيئ، إذ تعد الكمامة حائط الصد الأول من أجل الوقاية من الآثار الجانبية الناتجة عن التعرض للهواء المحمل بالأتربة والرمال، ويجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، حال النزول للشارع في الساعات الحالية، التي تنشط فيها حركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

نصائح وزارة الصحة للمواطنين

وكشفت وزارة الصحة، عن مجموعة من النصائح الأخرى التي يجب على المواطنين الالتزام بها للوقاية من مضاعفات النتاجة عن تقلبات الطقس السيئ، وتمثلت نصائح الصحة في:

- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كمية كافية من الماء، لا تقل عن لترين في اليوم، لتحسين تدفق الدم في الرئتين.

- تناول وجبات صحية متوازنة، خاصةً الأغذية التي ترفع المناعة، والغنية بفيتاميني E وC.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وشرب السوائل الدافئة.

- أخذ قسط كافِ من الراحة والنوم «ما لا يقل عن 7 ساعات».