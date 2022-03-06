«الصحة» تعلن ضوابط جديدة للتطعيم ضد كورونا.. 3 أشهر للجرعة التنشيطية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأوضح عبدالغفار، أن التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبح متاحا في أي مركز تطعيمات دون الارتباط بمركز محدد.

وأضاف أنه تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد.

الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح جونسون بعد شهرين

وأكد أن التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاما بعد 6 أشهر.

ونوه الوزير بأنه وفقا لنتائج عدة دراسات علمية، تقرر الحصول على الجرعة التنشيطية لمن تلقى لقاح «چونسون» بعد شهرين فقط من تاريخ التطعيم.