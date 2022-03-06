المتحدث باسم «التنمية المحلية» يكشف جهود الدولة في استرداد الأراضي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسمها، إن التقارير كشفت توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» ووصل عددها لـ5000 قطعة أرض، مبينا أن النجاح في استرداد هذه الأراضي جاء بدعم رئيس الوزراء والتعاون مع المواطنين وتم تنفيذ 333 مجمع خدمات متكامل للخدمات المدنية في مختلف القرى، وتوزيع ذلك على 52 قرية مختلفة.

العمل في قرى حياة كريمة

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مجلس الوزراء وافق على إجراء هيكل تنظيمي على مستوى الوحدة المحلية في القرى التي سينفذ فيها حياة كريمة، للحفاظ على مجمعات الخدمات وصيانتها لتحقيق الاستدامة وضمان جودة أداء الخدمات.

تحديد عدد مستحقي «سكن كريم»

أوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسمها، أنه تم تحديد مستحقي مبادرة «سكن كريم» ووصل عددهم لـ123 ألف شخص، وسيتم تنفيذ 523 مشروعا على مستوى قرى الريف المصري، وهذا سيوفر فرصة لدعم الاقتصاد المحلي والقضاء على الأسواق العشوائية وتعزيز إنتاج المنتجات الريفية.

إزالات بالجملة للمخالفين منذ بداية العام الجاري

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسمها، إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لمحاربة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي الخاصة بالدولة وتستمر حتى 26 مارس الحالي، موضحا تشكيل غرف عمليات على مستوى كل محافظة يرأسها سكرتير المحافظة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ أهداف المرحلة الحالية، مبينا إزالة 5146 مبنى على 9016 مترا، وتم إزالة أيضا 567 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 3000 فدان، وإزالة حالات البناء على أراضي زراعية 165 مبنى خلال المرحلة من منتصف يناير حتى نهاية فبراير، بجانب إزالة 10000 مبنى مخالف.