«التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تلقت 83 ألف شكوى وحل أغلبها بالمحافظات

قدم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رسالة شكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين ولكل المساهمين في نجاح منظومة الشكاوى وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين.

وأشاد «شعراوي» بتواصل القائمين على المبادرة مع المواطنين بكافة الوسائل الممكنة، سواء من خلال الوسائل التقليدية أو «واتس آب» أو صفحة المبادرة على موقع «فيسبوك» أو البريد الإلكتروني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات، للوصول إلى رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في كل الوحدات المحلية.

«صوتك مسموع» استقبلت أكثر من 442 ألف رسالة

وأعلن اللواء محمود شعراوى أن مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2018 وحتى الآن، استقبلت أكثر من 442 ألف رسالة منها 83 ألف شكوى، إذ تم حل 80.4 ألفا منها بنسبة 96.8%، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على «فيس بوك» أكثر من 70.8 ألف متابعا.

جهود المبادرة في فبراير

واستعرض التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية جهود المبادرة خلال شهر فبراير 2022، إذ وصل إليها نحو 11.4 ألف رسالة منها 1907 شكوى وتم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، كما نجحت في حل 1525 شكوى بنسبة 80% وجارٍ حل 382 شكوى.

وأكد «شعراوي» أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر فبراير، هي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنيا والبحيرة، مشيدا باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة «صوتك مسموع» والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق العمل.

شكاوى المواطنين

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة، من القمامة والتي بلغ عددها 923 شكوى، والإشغالات 806 شكاوى، ثم مخالفات البناء 114 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 51 شكوى، و شكاوى الفساد وعددها 5 شكاوى، بالإضافة إلى عدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن خدمة «واتس آب» تلقت خلال الشهر 8690 رسالة تضمنت 1604 شكاوى تم حلها بنسبة 81 %، فيما وصل لصفحة «فيس بوك» 227 شكوى تم حلها بنسبة 74%، والبريد الإلكتروني 26 شكوى تم حلها بنسبة 77 %، وتلقى الخط الساخن 504 اتصالات تضمنت اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وطالب اللواء محمود شعراوي كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد علىها وحلها للحصول رضا المواطن.