التنمية المحلية والبيئة تناقشان عرضا لخدمات إعادة تدوير المخلفات

اجتمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارتين وبحضور وفد من شركة «إنفيرون أدابت» لخدمات إعادة تدوير المخلفات.

عروض خدمات الجمع والنقل والنظافة

وناقش اللقاء، العروض الفنية والمالية المقدمة من شركة «إنفيرون أدابت» لأعمال الرقابة والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تنفذها شركتي «إنفيروماستر» و«ارتقاء» لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة، والتي تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالعاصمة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة نحو 18 حيا، حيث يجري حاليا التفاوض مع شركة «إنفيرون أدابت» لدراسة التعاقد معها.

وخلال الاجتماع، استمع اللواء محمود شعراوي، والدكتورة ياسمين فؤاد، إلى عرض متكامل من وفد الشركة لمحاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التي انتهت من إعدادها والتي تتضمن مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات، وتلقي شكاوى المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول، يسهل استخدامه بما يحقق الاستفادة القصوى للدولة من العقود الموقعة مع الشركتين، ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

نظام إلكتروني لتتبع سيارات النظافة

وعرض وفد الشركة آليات منظومة المتابعة، التي تتضمن نظام إلكتروني لتتبع السيارات العاملة في المنظومة للمخلفات وتلقي الشكاوى من أكثر من مصدر، على رأسها المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركتين، إضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرفين بالشركات لمتابعة حل الشكاوى، بما يحقق التفاعل الكامل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها بالشكل الذي يرضي عنه المواطن، كما تم الإشارة إلى تنفيذ الشركة أعمال التدريب النظري والميداني للمشاركين من الكوادر البشرية في أعمال المراقبة والمتابعة لخدمات الجمع والنظافة والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات والمنصة الإلكترونية المركزية لتتبع الـGPS فيما يخص السيارات والمعدات المستخدمة وتوزيع المشرفين والعمال.

وأشار وفد شركة «إنفيرون أدابت» إلى سابقة أعمالها مع وزارة البيئة في رفع كفاءة منظومة الرصد لإدارة المخلفات، ووضع نظام رقمي لمتابعة وإدارة منظومة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، وأضاف الوفد أنّ الشركة تعتبر من الشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات منذ عدة سنوات، وستبذل كل الجهود الممكنة لنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، إلى حرص الوزارة في التعاقد مع شركة من القطاع الخاص لتنفيذ عمليات المتابعة والرقابة للشركتين العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة العاملة في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكتروني في ظل متابعة مستمرة بين الوزارة ووزارة البيئة والمحافظة بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات وتطبيق مؤشرات قياس الأداء التي تضعها الدولة لمراقبة جودة أداء القطاع الخاص في المهام الموكلة إليه بالدولة.

وأوضح شعراوي، أنّ الدولة حريصة على التقييم المستمر لمستوي أداء الشركتين فيما يخص النظافة في الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية، للمحاسبة على أي تقصير وفقا لالتزامات الشركتين، طبقا لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الالتزامات المالية من جانب الدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الالتزام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة، وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، إضافة إلى نظام تتبع السيارات لضمان التوجيه الصحيح لها.

تدريبات للعاملين في منظومة النظافة

وأضافت فؤاد أنّه لابد للشركة المتقدمة بالعرض أن تراعي العامل البشري في المنظومة والحرص على تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية مستمرة، تتضمن تدريبا نظريا للمستخدمين والإداريين على نظم المتابعة والرصد، إضافة إلى تنظيم تدريبات عملية ميدانية لتعريفهم بكيفية حل البلاغات المقدمة الصادرة من المشرفين والمسؤولين، مع ضرورة أن يراعي التدريب آليات المنظومة الجديدة للمخلفات بالدولة، والقانون الجديد لإدارة المخلفات الذي تم اصداره مؤخرا وما يحويه من حقوق وواجبات.

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة اهتمام الشركة بعمل تقارير تقدم في أي وقت يتم الاحتياج إليها، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية لتسهيل عمليه الاطلاع على أوضاع المنظومة في أي وقت ولضمان تنظيم سير العمل بها.

وعقب الانتهاء من مناقشة العروض الفنية والمالية لشركة «إنفيرون ادابت»، استعرض اللواء محمود شعراوي، والدكتورة ياسمين فؤاد، مع قيادات الوزارتين، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع التدوير، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2022 وكذا جهود رفع تراكمات القمامة في عدد من المحافظات وتخصيص الأراضي اللازمة لبعض المشروعات.

أشار اللواء محمود شعراوي، إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، ومشروعات البنية الأساسية الخاصة على أرض المحافظات وفقا لبرامج المنظومة، والتي تتضمن تطوير البنية الأساسية وغلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة، تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة مصانع المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية وجود متابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات إعلان وزارة التنمية المحلية لإبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة بمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة في محافظات: مطروح – الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس - الشرقية – البحيرة – المنوفية - دمياط، والتي جرى الإعلان عنه مطلع فبراير، حيث جرى الاتفاق على مد الإعلان لمدة أسبوع آخر وتقديم الطلبات للوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالتنمية المحلية، ضمن حرص الدولة على تقديم أكبر عدد من الشركات لاختيار أفضلها والشركة صاحبة الخبرة في مجال المخلفات والتي لديها الملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات بما يحافظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات المنظومة الجديدة.