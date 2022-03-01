تدشين مبادرة «التعليم حياة» ضمن فعاليات «حياة كريمة» بالقليوبية

دشنت الإدارة التعليمية بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، مبادرة «التعليم حياة»، بالوحدة المحلية بقرية المريج، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، بهدف توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر، إذ جرى تركيب أجهزة بمدرسة المريج الإعدادية، ومدرسة كفر الشوبك الإعدادية، وعمل توعية للطلاب والمعلمين والأهالي.

طلاب إعلام بنها في قرى حياة كريمة

في سياق آخر، أجرى مجموعة من طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، زيارة لمشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز فى شبين القناطر، لعمل مشروع تخرج عن إنجازات مبادرة حياة كريمة بقرية الأحراز، إذ استقبل خليل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية الطلاب، وقدم لهم كل المعلومات حول المشروع، ونسبة الإنجارات التي تمت به، وعن إنجازات هذه المبادرة الرئاسية الضخمة والهامة.

رفع كفاءة الكهرباء

في سياق متصل، تابعت الوحدة المحلية بالمريج، أعمال رفع كفاءه الكهرباء بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياة كريمة، إذ جرى تثبيت محول الكهرباء الجديد بمنطقه السوق النموذجية المطورة المقترح إنشاؤها أعلى المصرف المغطي، لرفع كفاءه الكهرباء بالمنطقة، وإعادة توزيع الأحمال بالقرية، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وجرت الأعمال بمعرفة شركة القاهرة للمقاولات، ومهندسي الشركة المنفذة، وشبكه كهرباء شبين القناطر، ومكتب كهرباء المريج، تأتي الأعمال ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى حياة كريمة.

وأعلن المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات والوجهات الخارجية والداخلية لمشروع إنشاء مدرسة عرب صبيح الابتدائية، بنسبة إتمام نحو 93%.