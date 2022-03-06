انطلاق مهرجان «الأسرة والطفل» للتوعية بأضرار المخدرات بقرى حياة كريمة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الصندوق مهرجان جديد «الأسرة والطفل» لتوعية الأسر بأضرار تعاطي المخدرات في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف وذلك ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق في العديد من المحافظات بقرى حياة كريمة.

وأكّد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في بيان له اليوم، أنَّ الحملة تتضمن زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة.‬‫

200 أسرة تشارك في المهرجان

ولفت إلى أنَّ هناك 200 أسرة شاركت في المهرجان بحضور السيدات وربات الأسر في القرى المستهدفة من «حياة كريمة » بمحافظة بني سويف، مشيرًا إلى أنَّه تنفيذ العديد من الجلسات والأنشطة التوعوية بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر في هذه القرى من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وسبل المواجهة والتعريف بالخط الساخن على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل.

ورش حكي وندوات للأطفال

ويهدف المهرجان إلى حث أي مريض إدمان علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، كما يتمّ تنظيم ورش حكي وندوات للأطفال بمشاركة 350 طفلًا من أبناء الأسر في قرى «حياة كريمة» لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي، وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

أنشطة فنية وإبداعية

تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن.

برامج توعوية داخل القرى المستهدفة

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف تنفيذ البرامج التوعوية داخل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كل الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانًا وفي سرية تامة، وذلك ضمن المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي داخل هذه القرى للارتقاء بحياة المواطنين المقيمين بها.

حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان

فيما أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على استمرار تنفيذ برامج التوعية داخل القرى، إذ يتمّ تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان، ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة.