«الصحة» تطلق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف والعلاج مجانا

تواصل مبادرة «حياة كريمة»، أعمالها للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توجيه القوافل الطبية المجانية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتتضمن القوافل 12 تخصصا، واستشاريين على أعلى مستوى، و160 ألف نوع دواء، وأشعة، ومعمل تحاليل متكامل، وتُحوِل القوافل الحالات التي تستدعى التدخلات الجراحية، إلى أقرب مستشفى للعلاج على نفقة الدولة.

خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية بالمحافظات

وتوفر القوافل الطبية خدماتها بشكل مجاني من خلال الكشف الطبي وصرف العلاج، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتغطي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، ضمن «حياة كريمة».

وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية، اعتباراً من اليوم، وحتى 9 مارس الجاري، بينها 3 قوافل طبية بمناطق: أبيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، زخيرة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والتوفيقية مركز كوم امبو محافظة أسوان، وذلك في يومي 6 و7 مارس، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق: كفر حافظ مركز أبوحماد محافظة الشرقية، مركز شباب أبوخروع مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، مركز طبي صقر قريش بحي البساتين محافظة القاهرة، تندة مركز ملوي محافظة المنيا، خنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وذلك في يومي 7 و8 من شهر مارس المقبل.

وتنطلق 4 قوافل طبية يومي 8 و9 مارس بمناطق القبايات بحي أطفيح محافظة الجيزة، مرزوق مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، البصرة مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والتناغة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط.

الكشف والعلاج مجانا

وأكدت وزارة الصحة، على أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين والعلاج ضمن القوافل الطبية بالمجان، منوهة إلى أنه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية، وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن القوافل تضم تخصصات: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، ولجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.