تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بـ20 قرية بالصف ضمن «حياة كريمة»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قافلة مائية شاملة بقرية الأقواز بمركز الصف، الذي يشهد تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بـ20 قرية به ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

أنشطة توعوية ومجتمعية وخدمية بقرية الأقواز

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، أن القافلة شملت تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية والخدمية بقرية الأقواز.

وذكر «بدوي» أنه تم إجراء استطلاع لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية، واستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين، وتنظيم حملات توعوية وحملات طرق أبواب لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلي توزيع بروشورات تحمل عددًا من الرسائل التوعوية للمواطنين.

وقدم فريق خدمة العملاء المشارك بالقافلة عددًا من الأنشطة الخدمية للمواطنين كخدمات فحص وقراءة عدادات المياه وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية.

تحليل عينات مياه عشوائية من المنازل

ورفع فريق المعامل عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

فيما شهد مركز شباب القرية العديد من الأنشطة، تنوعت ما بين ندوة توعوية ولقاء مجتمعيًا تناول التعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة تهدف إلي أهمية المحافظة على كل نقطة مياه، وذلك بمشاركة فريق من شباب أندية التطوع بمركز شباب قرية الأقواز.

تطبيق «قراءتي» لتسجيل القراءات

وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه، وتطبيق «قراءتي» لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125وخدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الشركة القابضة بأهمية تعزيز الدور التوعوي والمجتمعي، لتوعية وتثقيف المواطنين بأهمية المشروعات القومية وتأثيرها على تغيير حياة المواطنين.