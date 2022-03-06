إقبال كبير على الجناح المصري المشارك في المعرض السياحي الدولي بالمجر

أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي HUNGEXPO في دورته الـ45، الذي عُقد بالعاصمة المجرية بودابست، شهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال أيام المعرض؛ سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي الشركات السياحية أو لمشاهدة الجناح للتعرف على المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة المتميزة.

نائب وزير السياحة تفتتح المعرض

وافتتحت نائب الوزير وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، المعرض الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف، وألقت كلمة نقلت خلالها تحيات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وخالص تمنياته بالنجاح للمعرض الذي يعد فرصة جيدة للترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز مقوماته الفريدة؛ بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من المجر إلى مصر.

كما استعرضت خلال كلمتها تجربة مصر في استئناف السياحة المصرية منذ يوليو 2020 في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المتنوعة، مشيرة إلى حرص الوزارة على المتابعة الدورية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مجازاه المنشآت الفندقية والسياحية المخالفة.

وأوضحت أن هناك 76 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونيا.

وتحدثت نائب الوزير عن التنوع الذي يزخر به المقصد السياحي المصري، إضافة إلى المنتجات السياحية الجديدة الجذابة؛ ومن بينها السياحة الريفية وسياحة الطعام، والأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها بمصر، مشيرة إلى الجهود المبذولة للعمل على ربط منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية لإثراء تجربة السائح.

مصر تتمتع بمقومات سياحية متعددة ومتميزة

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعادته بأن تكون مصر ضيف شرف المعرض لهذا العام 2022، مؤكدا أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متعددة ومتميزة، داعياً المواطنين المجريين لزيارة مصر والاستمتاع بهذه المقومات.

وأوضحت نائب الوزير، أن وزير الخارجية والتجارة المجري، كان قد زار الجناح المصري المشارك بالمعرض، والتقى الوفد المصري المشارك، كما قامت بإهدائه هدية تذكارية، مشيرة إلى أن زيارتها للمجر تهدف إلى دعوة عدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالمجر لزيارة مصر ونقل تجربتهم لمتابعيهم عبر صفحاتهم على هذه المواقع، بالإضافة إلى دعوة كل من وكالة السياحة المجرية ورابطة شركات السياحة المجرية لزيارة مصر وتعزيز سبل التعاون من خلال عقد اللقاءات مع نظرائهم المصريين، فضلا عن افتتاح الجناح المصري المشارك في المعرض.

وفي سياق متصل، عقدت نائب الوزير العديد من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات في السوق المجري، وتحدثت خلالها عن المدن السياحية المصرية واستعراض المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة، التي تتمتع بمقومات سياحية متميزة تجعلها مدنا سياحية مستدامة، ما يجعلها أماكن جاذبة للسائح المجري.

ومن جانبهم، أكد منظمو الرحلات المجريين، أن مصر تعد من المقاصد السياحية المهمة، وأبدوا استعدادهم لزيادة أعداد الرحلات إلى مصر، كما أشادوا بفكرة الترويج للمقاصد السياحية الأخرى التي لا تزال غير معروفة لدى السائح المجري.