رئيس التحرير

محمود مسلم

السفارة المصرية في بودابست تنهي إجراءات عودة 23 مواطنا للقاهرة

كتب:

الوطن
11:04 م | الأحد 06 مارس 2022
المصريون القادمون من أوكرانيا

المصريون القادمون من أوكرانيا

أتمت السفارة المصرية في بودابست اليوم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.

عودة المصريين القادمين من أوكرانيا للقاهرة 

ويأتي ذلك مواصلةً لجهود بعثاتنا في إعادة المواطنين المصرين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، وفي إطار الجهد الذي تقوم به سفارة مصر في المجر في هذا الشأن.

سفير مصر في المجر يطمئن على إجراءات السفر 

وتوجَّه محمد الشناوي سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين، والتأكد من إتمام إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.

اقرأ المزيد:

«الوقائع» تنشر قرار وزارة الطيران بتحديد أنشطة الشركات والمنشآت

مدبولي: حريصون على متابعة أداء الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة

روسيا تغلق الأجواء أمام الطيران المدني قرب الحدود مع أوكرانيا

الطيران المدني الكويتي يخفف الاشتراطات الصحية للسفر والوصول للبلاد

وزارة الخارجية الكويتية تنفي حقيقة الفيديو المنسوب لدبلوماسي في الخارج

وزارة الخارجية وأمين عام «الجامعة العربية» ينعيان سفير مصر في إيطاليا
بقلم الوطن