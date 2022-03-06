السفارة المصرية في بودابست تنهي إجراءات عودة 23 مواطنا للقاهرة

أتمت السفارة المصرية في بودابست اليوم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.

عودة المصريين القادمين من أوكرانيا للقاهرة

ويأتي ذلك مواصلةً لجهود بعثاتنا في إعادة المواطنين المصرين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، وفي إطار الجهد الذي تقوم به سفارة مصر في المجر في هذا الشأن.

سفير مصر في المجر يطمئن على إجراءات السفر

وتوجَّه محمد الشناوي سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين، والتأكد من إتمام إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن.