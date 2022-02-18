الطيران المدني الكويتي يخفف الاشتراطات الصحية للسفر والوصول للبلاد

جاء تعميم الطيران المدني الكويتي على شركات الطيران العامة بمطار الكويت الدولي بتخفيف إجراءات دخول ومغادرة البلاد، اعتبارا من بعد غد الأحد، في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية والسلطات الصحية بالكويت، بتخفيف القيود التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر الاثنين الماضي، قرارات تُعنى بتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بما يشمل إتاحة السفر والعودة لغير المحصنين.

الطيران المدني الكويتي يشترط استيفاء الشروط المتعلقة بدول الوصول

واقترن التعميم الذي وزعه الطيران المدني الكويتي، بالسماح لجميع الركاب بالمغادرة من البلاد دون أي اشتراطات صحية متعلقة في فيروس كورونا، مع استيفاء الشروط الصحية الخاصة المتعلقة بدخول الدول التي تجري المغادرة إليها، وذلك اعتبارًا من بعد غد الأحد.

وأعلن الطيران المدني الكويتي، في بيان صحفي، الخميس، أنه يجب على المواطنين الكويتيين غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة، وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص «بي سي آر» سلبية تثبت الخلو من الإصابة بفيروس كورونا، تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة 72 ساعة، وذلك مع استثناء الأطفال دون سن 16 عامًا.

قرارات الطيران المدني الكويتي ضمن تخفيف قيود كورونا

وتأتي قرارت الطيران المدني الكويتي، في أعقاب قرارات رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، التي أصدرها الاثنين الماضي، بهدف تخفيف القيود التي فرضتها حكومة الكويت منذ عامين لمواجهة فيروس كورونا.

أعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة بثها تلفزيون الكويت الرسمي نجاح بلاده في تجاوز موجة جديدة من مرض فيروس كورونا الجديد بأقل الأضرار على المستوى الاقتصادي والصحي والمجتمعي والخطة المسبقة الموضوعة من قبل الأجهزة الحكومية، حسب قوله.

ولفت رئيس الوزراء الكويتي، إلى أن الأجهزة الحكومية استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة، قائلا: «اليوم وبعد انحسار الموجة الأخيرة وارتفاع نسبة التطعيم فإن مجلس الوزراء راجع في اجتماعه القرارات للتعايش مع كورونا، واتخذ العديد من القرارات لإلغاء الإجراءات السابقة».