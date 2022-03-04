السفير المصري في المجر يتابع عودة 30 طالبا مصريا من أوكرانيا

في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية أبنائها بالخارج، وخاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا، ومع المساعي المستمرة لسفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لإعادة المواطنين المصريين من أوكرانيا، نجحت سفارتنا في المجر، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، في ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا، معظمهم من الطلبة، إلى القاهرة اليوم على متن رحلة مصر للطيران المتوجّهة من مطار بودابست إلى مطار القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية في بودابست تواصل التنسيق مع السلطات المجرية المعنية لاستمرار تسهيل عملية مرور المواطنين المصريين عبر المعابر على الحدود المجرية الأوكرانية، كما تقوم السفارة بالعمل على توفير أماكن الإقامة المؤقتة للمواطنين المصريين القادمين إلى المجر من أوكرانيا على إثر الأحداث الجارية، فضلاً عن تقديم كل سبل الرعاية.

ويتوجّه السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر وأعضاء من السفارة المصرية، إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المغادرين اليوم إلى أرض الوطن والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم.