خبير إعلامي: مخرجات كليات الإعلام رديئة

قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، إن الكادر العامل في الإعلام المصري يواجه غياب المعلومات، مبينا أنه عمل في الصحافة لسنوات، وظهر له معاناة الصحفيين في الوصول للمعلومات سواء الرسمية أو غير الرسمية، مشيرا إلى أن مرتبات الصحفيين خطيرة ولا تصلح ولا تتسق في بعض الأحيان مع الحد الأدنى للأجور ولا يحظى بفرص التدريب والتطوير المناسبة.

معنى الإعلام يقل في البلد

وأضاف «عبد العزيز»، خلال استضافته في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية جميلة عوض والإعلامي خيري رمضان، أن مخرجات كليات الإعلام رديئة، لافتا إلى أن بعض الدول التي كانت مصر تسبقها بالكثير أصبحوا متطورين كثيرا على الكادر الإعلامي المصري ويحدث تراجع كبير في مستوى دارسي الإعلام، متابعا: «عدد الكليات بيزيد لكن معنى الإعلام يقل في البلد، وحتى لو في فرص الجاهزية مش كفاية ومش كل الناس مهتم بالتطوير، والشباب بيشوفوا المذيع المشهور بيعمل إيه ويقلدوا من غير تدريب، والطلاب متفهمين إن المذيع لازم يطلع يقول أفكاره ويوجه الناس للصح على أساس إن الصح متعرفش الصح، وهذا يبرر وجود ضغوط ويبرر وجود تراجع أداء، لكن لا تبرر الحالة التي وصلنا لها، إحنا لا نسمع في الخارج من خلال وسيط مقصود زي سكاي نيوز أو العربية أو الحرة أو البي بي سي أو الجزيرة، والعالم بيشوفنا من فيديوهات منتزعة من سياقها فيها أسوأ ما نفعله، زي مذيعة تسيء لدولة أو مذيع بيتهم المصريين بإنهم أولاد كذا».

مجموعات عاهات مستديمة أصيب بها الإعلام المصري

وأكد الخبير الإعلامي، أنه توجد مجموعة من العاهات المستديمة في الإعلام المصري حيث تحولت المشكلات إلى سمات حولت المنظومة الإعلامية لمنظومة معطوبة وأولها وجود المذيع النجم أو الفيلسوف وهذا ظهر مع صعود نجم التوك شو، واستفحلت هذه الظاهرة بعد عام 2011 خاصة بعد دخول رموز غير إعلاميين للعمل في مجال الإعلام وكان من المفترض عدم عرض الرأي في برامج التوك شو.