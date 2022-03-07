إصابة 7 من أسرة واحدة بادعاء تسمم في الإسماعيلية.. بينهم 5 أطفال 

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 5 أطفال بادعاء تسمم، مساء اليوم، في محافظة الإسماعيلية.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في مدن القناة وسيناء، تلقت إخطارا من مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 7 أشخاص، بينهم طفلين أقل من 5 سنوات بادعاء تسمم.

نقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة بمركز ومدينة أبوصوير إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم هالة محمد عبد الحميد 32 سنة، عماد محمد الصادق 37 سنة، كريم محمد الصادق 11 سنة، ندى جلال أحمد محمود 12 سنة، يوسف جلال أحمد 9 سنوات، على جلال أحمد 5 سنوات، ورودينة جلاب أحمد سنتين، وجميعهم مقيمين بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصابين جميعا يعانون من قيء وإسهال مستمر، ما يشير إلى إصابتهم بادعاء تسمم.

وأشارت المصادر، إلى أن حالة المصابين شبه مستقرة، وأنه يجرى إجراء الفحوصات اللازمة لهم، لمعرفة سبب التسمم حال وجوده.

تسمم 5 أشخاص في الإسماعيلية قبل يومين

وكان أصيب 5 أشخاص بادعاء تسمم قبل يومين بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وقالت المصادر الطبية، إن 5 مواطنين من أسرة واحدة بقرية أبو سلطان في مركز فايد بجوار مسجد القرية أصيبوا بمغص وقيئ، وجرى نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس.