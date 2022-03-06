عاصفة رملية تضرب الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ بالطرق (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، عاصفة رملية ضربت مدنها بالكامل، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقي على بعض الطرق السريعة والصحراوية.

وتسببت العاصفة في انخفاض عدد السيارات بشكل ملحوظ في شوراع المدينة وعلى الطرق السريعة، بسبب تناثر الغبار والأتربة ما يؤثر على صحة بعض المواطنين.

طوارئ على الطرق

وشهدت الطرق السريعة والصحراوية رفع حالة الطوارئ، خاصة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس»، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 30 يونيو.

وانتشرت سيارات الشرطة بشكل مكثف على الطرق إضافة إلى الارتكازات الأمنية، فيما حذرت المحافظة المواطنين بعدم تجاوز السرعات المقررة، والسير بحذر خلال العاصفة وزيادة حركة الرياح.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء، مواطني المحافظة بضرورة توخي الحذر خلال السير في الطرق، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الشبكة، في بيان رسمي، نُشر علي الصفحة الرسمية لها، أن العاصفة تسببت في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع انخفاضها الساعات القلية المقبلة.

الأرصاد: وصول سرعة الرياح إلى 70 كيلو

وقال خبراء الأرصاد إن المنخفض الذي تشهده مصر اليوم تتراوح فيه سرعة الرياح بين 70 و75 كم في الساعة على جميع المناطق الشمالية، لتكون محملة بالرمال والأتربة من الصحراء الغربية، وتدخل بها في طبقات الجو لباقي المناطق.

وأضاف خبراء الأرصاد ان الموجة الحالية وقعت بسبب القوة الفارفة بين حرارة التيارين وانخفاض الضغط الجوي، فيما تزيد سرعات الرياح، خاصة مع الوصول لساعات الظهيرة، وهي فترة تعامد الشمس لتبدأ هبّات الرياح شدتها على أغلب المناطق الشمالية من سواحل البحر المتوسط ومحافظات الدلتا بالكامل ومحافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية.