سعر «خام برنت» يتجاوز 139دولارا.. وتراخيص لتصدير الحبوب في أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، وتجاوز سعر «خام برنت»، 139 دولارا للبرميل والخام الأمريكي 130 دولارا للبرميل.

وجاء ارتفاع سعر النفط بسبب التأخير في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، والتأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني من تعطل إمدادات «كوسكو»، على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات أمريكية وأوروبية على روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.2 دولار بنسبة «10.4%» لتصل إلى 130.3 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام تكساس الأمريكي 10.70 دولار بنسبة 9.3% ليصل إلى 126.3 دولار.

خام برنت وتكساس الأمريكي في أعلى مستوى منذ 2008

وسجّل خام برنت وتكساس الأمريكي، ارتفاعا في الدقائق القليلة الأولى من بدء التداول، أمس الأحد، إلى أعلى مستوى منذ يوليو2008 حيث سجّل خام «برنت» 139.13 دولار للبرميل و«خام تكساس»، الأمريكي 130.50 دولار.

ويبحث مستشارو الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، إمكانية زيارته للسعودية، هذا الربيع، ومحاولته إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية، فيما ارتفع الذهب إلى مستوى 1.990 دولار للأونصة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية،

بدورها، قررت الحكومة الأوكرانية، أمس الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها: «القمح والذرة وزيت دوار الشمس»، وفقا لما ذكرته وكالة «إنترفاكس يوكرين» للأنباء.

«أوكرانيا»: التجار سيحتاجون إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض

وأضافت الحكومة الأوكرانية، أنّ التجار سيحتاجون إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض، فيما أعربت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، عن استعدادها لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وقالت «السكك الحديدية» الأوكرانية إنّها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية.

الزراعة الجزائرية: لدينا مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية 2022

عربيا، قالت وزارة الزراعة الجزائرية، إنّ لديها مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام الجاري 2022، وأوضح وزير الزراعة محمد عبدالحفيظ هني، أمس الأحد، أنّ الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وعلى خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، خرجت أسعار القمح في العالم عن السيطرة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يهدد بالمجاعة في عدة مناطق حول العالم، وقال المحلل «كارستين فريتش»، إنّ حصة روسيا وأوكرانيا من إمدادات القمح العالمية تصل إلى 30%.

وأشار «فريتش»، إلى أنّ انخفاض احتياطيات أكبر مصدري القمح :«الاتحاد الأوروبي - روسيا - الولايات المتحدة - كندا - أوكرانيا - الأرجنتين - أستراليا - كازاخستان»، سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.