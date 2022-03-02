أسعار النفط ترتفع 6 دولارات عالميا.. وتتخطى حاجز الـ110

خلال بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، ارتفعت أسعار النفط بشكل قياسي عالميا، ليصل البترول إلى أعلى معدل سعري له، منذ أكثر من 8 سنوات، ليتخطى مرة أخرى حاجز الـ110 دولارات، وذلك بعد انخفاض أسعاره خلال بداية الأسبوع، إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ عدة أعوام.

خام برنت يتخطى الـ110 دولارات

وزادت أسعار البترول العالمية لخام برنت العالمي ليسجل 110.89 دولار للبرميل بارتفاع قدره حوالي 6 دولارات عن نهاية تعاملات أمس، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بقيمة 5.86 دولارات عن تعاملات الإغلاق ليسجل 109.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 2013.

وجاءت الارتفاعات بسبب المخاوف المتعاظمة على إمدادات النفط، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس بارتفاع قياسي في الأسعار، إذ تشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

استمرار ارتفاع أسعار البترول

وتوقع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن أسعار النفط ستظل مرتفعة خلال الفترة القادمة وحتى الوصول إلى حل بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 135 دولارا للبرميل الواحد، في ظل استمرار الأزمة وعدم انتهاء العمليات العسكرية.

وتعقد منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» اجتماعاً، اليوم الأربعاء، تشارك فيه روسيا للبحث في إمكان زيادة الإنتاج للحدّ من ارتفاع الأسعار.