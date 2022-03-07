الأرصاد: طقس مستقر على جميع المحافظات.. والقاهرة تسجل 23 درجة (خرائط)
كتب:
نرمين عفيفي
09:06 ص | الإثنين 07 مارس 2022
خرائط الطقس اليوم
أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على معظم الأنحاء بعد أن شهدت مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء أجواء مغبرة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية أدت إلى إثارة الرمال والأتربة وصاحب ذلك تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.
البلاد تعرضت لمنخفض سطحي حراري
وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هذه الأجواء التي تعرضت لها البلاد أمس جاءت نتيجة تأثرنا بمنخفض سطحي حراري عمل أيضًا على رفع درجة الحرارة على معظم الأنحاء.
استقرار الأوضاع على معظم الأنحاء
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استقرار الأوضاع على معظم الأنحاء وانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 23 12
الإسكندرية 20 12
طنطا 22 11
شبين الكوم 23 12
دمنهور 23 12
بلطيم 21 11
مطروح 20 12
السلوم 21 11
سيوة 23 10
بورسعيد 19 12
دمياط 20 11
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 132
الإسماعيلية 30 12
السويس 23 12
العريش 23 13
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 22 09
الطور 22 14
شرم الشيخ 24 17
الغردقة 25 17
مرسى علم 30 17
الفيوم 23 11
بني سويف 23 11
المنيا 25 12
أسيوط 26 12
سوهاج 28 13
قنا 29 14
الأقصر 31 15
أسوان 32 15
إدفو 33 16
أبو سمبل 31 16