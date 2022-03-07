الأرصاد: طقس مستقر على جميع المحافظات.. والقاهرة تسجل 23 درجة (خرائط)

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية على معظم الأنحاء بعد أن شهدت مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء أجواء مغبرة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية أدت إلى إثارة الرمال والأتربة وصاحب ذلك تدهور في مستوى الرؤية الأفقية.

البلاد تعرضت لمنخفض سطحي حراري

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ هذه الأجواء التي تعرضت لها البلاد أمس جاءت نتيجة تأثرنا بمنخفض سطحي حراري عمل أيضًا على رفع درجة الحرارة على معظم الأنحاء.

استقرار الأوضاع على معظم الأنحاء

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استقرار الأوضاع على معظم الأنحاء وانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود اليوم طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 12

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 20 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

بورسعيد 19 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 132

الإسماعيلية 30 12

السويس 23 12

العريش 23 13

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 22 09

الطور 22 14

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

إدفو 33 16

أبو سمبل 31 16