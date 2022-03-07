استقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء: المنخفض الموسمي يتجه شرقا
كتب:
انتصار الغيطانى
08:40 ص | الإثنين 07 مارس 2022
الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية على معظم الانحاء
أكّدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس صباح اليوم، على معظم أنحاء ومدن الجمهورية، إذ تنخفض درجات الحرارة اليوم، على محافظات شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.
انخفاض درجات الحرارة
وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، أنَّ طقس اليوم دافئ على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تسجل العظمي على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، وتسجل على السواحل الشمالية 20 درجة مئوية، وعلى محافظات شمال الصعيد 25 درجة مئوية، وتصل الى 32 درجة على محافظات جنوب الصعيد.
المنخفض الحراري يتجه شرقا
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ حالة الاستقرار في الطقس جاءت بعد أن مر المنخفض السطحي الحرار الموسمي في اتجاه الشرق مساء أمس، والذي تأثرت بها جميع أنحاء الجمهورية طول أمس الأحد، إذ شهدت أجواء مغبرة وعواصف ترابية نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية التي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة، وترتب على ذلك حدوث تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على جميع الطرق الداخلية والمفتوحة.
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 23 12
الإسكندرية 20 12
طنطا 22 11
شبين الكوم 23 12
دمنهور 23 12
بلطيم 21 11
مطروح 20 12
السلوم 21 11
سيوة 23 10
بورسعيد 19 12
دمياط 20 11
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 132
الإسماعيلية 30 12
السويس 23 12
العريش 23 13
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 16
طابا 23 14
كاترين 22 09
الطور 22 14
شرم الشيخ 24 17
الغردقة 25 17
مرسى علم 30 17
الفيوم 23 11
بني سويف 23 11
المنيا 25 12
أسيوط 26 12
سوهاج 28 13
قنا 29 14
الأقصر 31 15
أسوان 32 15
إدفو 33 16
أبو سمبل 31 16
الوادي الجديد 30-14