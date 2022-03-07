استقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء: المنخفض الموسمي يتجه شرقا

أكّدت هيئة الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس صباح اليوم، على معظم أنحاء ومدن الجمهورية، إذ تنخفض درجات الحرارة اليوم، على محافظات شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، أنَّ طقس اليوم دافئ على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء، في حين يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تسجل العظمي على القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، وتسجل على السواحل الشمالية 20 درجة مئوية، وعلى محافظات شمال الصعيد 25 درجة مئوية، وتصل الى 32 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

المنخفض الحراري يتجه شرقا

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ حالة الاستقرار في الطقس جاءت بعد أن مر المنخفض السطحي الحرار الموسمي في اتجاه الشرق مساء أمس، والذي تأثرت بها جميع أنحاء الجمهورية طول أمس الأحد، إذ شهدت أجواء مغبرة وعواصف ترابية نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الغربية التي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة، وترتب على ذلك حدوث تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على جميع الطرق الداخلية والمفتوحة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 23 12

الإسكندرية 20 12

طنطا 22 11

شبين الكوم 23 12

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 20 12

السلوم 21 11

سيوة 23 10

بورسعيد 19 12

دمياط 20 11

الزقازيق 23 12

المنصورة 22 132

الإسماعيلية 30 12

السويس 23 12

العريش 23 13

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 10

نويبع 24 16

طابا 23 14

كاترين 22 09

الطور 22 14

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 25 12

أسيوط 26 12

سوهاج 28 13

قنا 29 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

إدفو 33 16

أبو سمبل 31 16

الوادي الجديد 30-14