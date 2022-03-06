«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة انخفاض مستوى الرؤية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بعض المحافظات شهدت اليوم انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وما زالت الرياح تؤدي إلى تدهور الرؤية، موضحًا أن المنخفض الجوي الذي كان يمر على ليبيا أثر على مصر من خلال ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وانعدام الرؤية الأفقية في عدد من المناطق، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد».

درجات الحرارة بدأت تنخفض في ساعات الليل

وأضاف «شاهين»، أن درجات الحرارة بدأت تنخفض في ساعات الليل، ووصلت الصغرى على القاهرة لـ 15 درجة، فضلًا عن وجود انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا الاثنين، ومن الوارد ظهور منخفضات جوية جديدة خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن موجة الطقس السيئ كانت اليوم فقط بسبب تأثرنا بالمنخفض الجوي الذي تواجد بالصحراء الغربية، موضحًا في الوقت ذاته أن الأجواء استقرت خلال هذه الأوقات على القاهرة مع هدوء في سرعات الرياح وتحسن في الرؤية الأفقية.

من الصعب أن يستقر الجو خلال الفترة الحالية

وأشار مدير إدارة التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من الصعب أن يستقر الجو خلال الفترة الحالية لأننا مع نهاية فصل الشتاء والتقلبات الجوية ستستمر حتى ندخل إلى فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة ممثلة في المنخفضات الخماسينية وارتفاع درجات الحرارة والأتربة المثارة، وتستقر الأجواء لبعض الأيام لكن تعود مرة أخرى لعدم الاستقرار في بعض الأيام، وسنشهد انخفاضا في درجات الحرارة مقارنة باليوم والأجواء غدا ستكون مستقرة، وستنخفض عن اليوم بمقدار 6 درجات والرؤية ستكون واضحة مع انخفاض سرعات الرياح.