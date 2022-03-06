العاصفة الترابية.. هيئة الأرصاد تكشف موعد انتهائها

شهدت البلاد من بداية اليوم الأحد عاصفة ترابية على كل الأنحاء، بسبب تعرضها لمنخفض خماسيني، أدى لزيادة سرعة الرياح على بعض المناطق، حيث وصل لنحو 70 كيلو مترا في الساعة، كما أنها محملة بالرمال القادمة من المناطق الصحراوية، وأدت لانخفاض الرؤية الأفقية على معظم الأنحاء، مما جعل عمليات البحث تزداد حول موعد انتهاء العاصفة الترابية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، موعد انتهاء العاصفة الترابية وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في السطور التالية..

موعد انتهاء العاصفة الترابية

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحليل، بهيئة الأرصاد الجوية، فإن العاصفة الترابية تنتهي بنهاية اليوم الأحد، حيث ستتغير اتجاه الرياح، لتكون شمالية غربية غير محمَّلة بالرمال، وتتزامن معها تحسن الرؤية الأفقية، لمدة الغد فقط، لكن بداية من الثلاثاء تعود الرياح المحملة بالرمال على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأضاف أنه بداية من غد الاثنين ستشهد البلاد حالة من انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد، فإنه بداية من الغد الاثنين تشهد البلاد من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة على كل المناطق.

وتتكون غدًا في الصباح الباكر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وبداية من الثلاثاء تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.