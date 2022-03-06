«الأرصاد»: تعرضنا اليوم لأول منخفض حراري.. واستقرار كامل في الطقس غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن 21 مارس المقبل يشهد دخول فصل الربيع في مصر، الذي دائما ما تتعرض البلاد فيه لرياح الخماسين والمنخفضات الحرارية والصحراوية.

انخفاض الرؤية

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «مصر تعرضت اليوم لأول منخفض حراري، ويشبه المنخفضات الخماسينية في الربيع، وانخفضت الرؤية بشكل كبير جدا على الطرق وكانت أقل من 1000 متر على معظم الطرق بسبب الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية محملة بالرمال والأتربة».

طقس الغد مختلف عن اليوم

وتابع مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «بدأت سرعات الرياح تهدأ وتتحسن الرؤية الأفقية في مناطق عديدة، وطقس الغد يختلف عن اليوم الذي شهد ارتفاعا في درجات الحرارة نتيجة الرياح الجنوبية الغربية ووصلت في القاهرة إلى 28 درجة وغدا يكون هناك انخفاض يتراوح من 4 إلى 5 درجات لتصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 23 درجة وتهدأ تماما سرعات الرياح».

وأكدت أن غدا الإثنين يشهد استقرارا في الأحوال الجوية، بينما تتعرض البلاد، الثلاثاء، لمنخفض أضعف من اليوم بكثير يؤثر بأتربة على بعض المناطق، لكنها عالقة وليست مصحوبة بسرعات رياح.

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، المتابعين بالاطلاع على النشرات الجوية بشكل مستمرة لأن الجو مستمر في التقلب، خلال هذه الفترة.