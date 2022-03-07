الصين تخطط لتوفير إمدادات كافية من الطاقة تزامنا مع أزمة أوكرانيا

أعلنت الصين التحرك لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة تزامنا مع أزمة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اتجاهات لفرض عقوبات على روسيا

وكشفت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن أنّ المجلس يدرس سن تشريعات لعزل روسيا اقتصاديا، فيما أعلنت نيوزيلندا أنّها تدرس تشريعا بفرض عقوبات على روسيا.

متطوعون للقتال ضد روسيا

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الأوكرانية وصول أكثر من 20 ألف متطوع أجنبي للقتال ضد روسيا.