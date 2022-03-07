«ترامب» يرسم خطة ساخرة لإنهاء حرب أوكرانيا: «روسيا تضرب الصين»

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المشهد مرة أخرى، معلقاً على الحرب الروسية الأوكرانية، وساخراً في الوقت نفسه من الموقف الأمريكي تجاهها، بل وصل الأمر إلى حد السخرية منها، حيث ظهر «ترامب»، في مؤتمر حضره متبرعون أثرياء للجنة الوطنية للحزب الجمهوري بولاية لويزيانا، واضعاً خطة ساخرة من شأنها وضع حدًا للحرب الروسية الأمريكية.

الجيش الأمريكي يضرب روسيا باعتبارها الصين

وجاءت الخطة التي تقدم بها الرئيس الأمريكي السابق، وفقاً لما نقلته «سكاي نيوز»، بأن يقوم الجيش الأمريكي بتضليل روسيا من خلال إظهار طائراته الحربية على أنها طائرات حربية صينية، ثم تقوم بعد ذلك تلك الطائرات بقصف روسيا.

وقال «ترامب»، إن هذه الخطة سوف تعمل على إشعال الحرب بين حليفين قويين، يمتلكان سلاحًا نوويًا، وهما روسيا والصين، ليكمل الرئيس الأمريكي السابق حديثه ممازحًا الحضور: «هذه هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تشتيت انتباه روسيا بحرب أخرى مع الصين».

لم يكتف «ترامب»، بذلك، وواصل خطته الساخرة قائلا: «يمكن أن يقوم الجيش الأمريكي بوضع العلم الصيني على مقاتلات (إف-22)، ثم تبدأ بقصف مناطق في روسيا، ونقول الصين فعلت ذلك»، وهو الأمر الذي رد عليه الجمهور ضاحكًا.

ترامب: الناتو نمر من روق

ووجه « ترامب»، انتقادًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موكداً أن الحرب كانت غير مبررة، ليمتد انتقاده ويشمل حلف شمال الأطلسي «الناتو» واصفاً إياه بأنه « نمر من ورق».

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثاني عشر على التوالي، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد جارته أوكرانيا، بهدف حماية أهالي إقليم الدونباس الإنفصالي، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية، وتوقف تمدد حلف شمال « الأطلسي»، بجوار الحدود الروسية.

وكان الرئيس الروسي قبل شن العملية العسكرية بنحو ثلاثة أيام، وقع مرسوماً للاعتراف بجمهوريتي «دونيستك ولوغانسك»، المنفصلتين عن أوكرانيا من جانب واحد، وهو الأمر الذي دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات على موسكو.