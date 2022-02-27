ترامب يصف بوتين بـ«الذكي» ويتهم القيادة الأمريكية بالغباء

لطالما كانت العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضع تساؤلات كثيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ذهب الأمر إلى اتهامات للرئيس السابق بأنه عميل روسي، ليوصف ترامب اليوم، بوتين بأنه قائد ذكي، بل وأذكى من القيادة السياسة الأمريكية في تعليق منه على حرب روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية، وصف ترامب، للرئيس الروسي بوتين، بالذكاء في التعامل مع المواقف في أوكرانيا، لكنه وصف في الوقت ذاته القيادة الأمريكية الحاليية بـ«الغباء»، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

ترامب يصف بوتين بـ«القائد الذكي»

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن المشكلة أيضا ليست في أن الرئيس الروسي ذكي بالطبع، لكن المشكلة الحقيقة هي أن قادة الولايات المتحدة الأمريكية الحاليين «أغبياء للغاية»، بحسب تعبيره.

الرئيس الأمريكي السابق: روسيا شنت عملية خاصة وانسحابنا من أفغانستان مثير للشفقة

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن روسيا شنت عملية خاصة في أوكرانيا، ولس مثلما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية مع أفغانستان، ووصف ما حدث هناك بأنه «مثير للشفقة»، في إشارة لانتقادات سابقة وجهها بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وترك الساحة لحركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم.

كما وصف «دونالد» حرب روسيا وأوكرانيا بـ«الأمر الفظيع الذي ما كان يجب أن يحدث على الإطلاق»، وعارض تعامل واشنطن مع الأزمة.

اتهامات لـ«بايدن» بإساءة التعامل مع أزمة أوكرانيا

ويواجه الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، اتهامات باساءة التعامل مع ملف أوكرانيا، من خلال تجاهل الإنصات لمطالب روسيا الأمنية، خصوصا المتعلقة بتمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» شرقا، وترى واشنطن في المقابل أن حديث موسكو مجرد مزاعم لإعادة بسط امبراطوريتها على دول الاتحاد السوفيتي السابق.