10 معلومات عن «الشيطان الثاني» صاروخ روسيا الجديد.. قوة تدميرية هائلة

وسط أجواء الحرب الدائرة في أوكرانيا، يستمر الحديث عن أسلحة روسيا في مواجهة تهديدات حلف شمال الأطلسي، ومن أهم تلك الاسلحة الصاروخ الباليستي الجديد «RS-28 Sarmat»، الذي يصفه خبراء عسكريون غربيون بـ«الصاروخ المرعب» أو «الشيطان الثاني»، وذلك بسبب قدراته الهائلة على الطيران والإفلات من معظم أنظمة الدفاع الجوي المعروفة، مع تميزه بمرونة الحركة وقدرته الفائقة على اتخاذ مسار شبه دائري.

قوة تدميرية

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور أهم 10 معلومات عن «الصاروخ الشيطان»:

1- قال خبراء عسكريون عن الصاروخ، إنّ له قوة تدميرية هائلة يمكن معها محو مناطق ومساحات كبيرة من الوجود، تقترب من مساحة دول مثل بريطانيا وفرنسا.

2- كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن الصاروخ بشكل رسمي ضمن 6 أسلحة استراتيجية جديدة، في شهر مارس عام 2018، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة خلال فترة قصيرة.

3- الصاروخ يعد نسخة محدثة من صاروخ «SS-18 Satan ICBM» الذي يعد الآن متقادم نسبيا.

4- في عام 2021 تم الإعلان عن الصاروخ بشكل رسمي بعد انتهاء تطويره الذي استغرق حوالي 10 سنوات.

5- صمم الصاروخ مكتب «مكاييف» الشهير بالشراكة مع شركة «سارمات»، واستمرت تلك العملية 4 سنوات حتى خرج النموذج الأول إلى حيز الوجود.

عيوب في نظم الإطلاق

6- أجرى الجيش الروسي اختبارات على الصاروخ لمدة عامين تقريبا، وتم الكشف عن بعض العيوب في نظم الإطلاق.

7- أعيد إطلاق الصاروخ بعد تجربته مرتين، منذ 4 سنوات، ونجح في تخطي العيوب، لكنه لم يدخل الخدمة، بسبب رغبة السلطات الروسية في إدخال بعض التعديلات عليه.

8- يعمل الصاروخ الشيطان بالوقود السائل، ويبلغ وزنه 208.1 طن.

9- الصاروخ له القدرة على الطيران لمسافة تبلغ من 18 ألف كيلومتر من خلال 3 مراحل.

10- طول الصاروخ حوالي 35.3 متر وقطره 3 أمتار، ويمكنه حمل رؤوس نووية وتقليدية اجمالي عددها 26 رأس.