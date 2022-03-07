«الخشت» يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز العلاقات الأكاديمة والبحثية 

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، ضراب الدين قاسمي سفير طاجكستان في مصر والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات المتقدمة في طاجكستان في المجالات الأكاديمية والبحثية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة ومشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

إنشاء درجات علمية مزدوجة

ووفق البيان، الذي أصدرته الجامعة، فإن اللقاء شكل مناسبة لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب المشتركة، وفتح آفاق التعاون الدولي باعتبارها إحدى مسارات جامعة القاهرة في الانفتاح على الثقافات العالمية.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، الحرص على على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

خريطة علاقات مصر الدولية

وأوضح «الخشت»، أن علاقات الجامعة الخارجية، تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة، مضيفًا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.

من جانبه، تطرق سفير طاجكستان إلى تأكيد عمق العلاقات بين مصر وطاجكستان، ومدى التقارب بين الدولتين في الثقافة والفنون، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية مع جامعة القاهرة.