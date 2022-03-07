تعيين 384 شابا وتحرير 54 محضرا لمنشآت مخالفة في البحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 384 شابا منهم 30 «قادرون باختلاف» من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل) من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1138 شابا، فضلا عن توفير 142 فرصة عمل.

صرف 500 جنيه رعاية صحية

قال «سعفان» إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 675 عاملا، وإصدار رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 3 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين، وتسجيل وبحث 15 ملفا لأجانب يعملون في نطاق المحافظة، فضلا عن صرف 500 جنيه رعاية صحية لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية.

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وتلقى تقريرا بذلك من سعيد «عبد الراضي» مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 345 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضرا، فضلا عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

13 محضر سلامة وصحة مهنية

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فذكر «عبد الراضي»، أنه تم التفتيش على 142 منشأة، وأسفر عن تحرير 13 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 81 منشأة يعمل بها 8 آلاف و413 عاملا، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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وأضاف أن مديرية القوى العاملة تلقت 56 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 15 منها وديا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى، وتبقى 29 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.