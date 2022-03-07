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محمود مسلم

القوى العاملة: تدريب شباب أسيوط على تكنولوجيا المعلومات والكهرباء

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الوطن
10:04 ص | الإثنين 07 مارس 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وقّعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بروتوكول تعاون مع المجمع التكنولوجي المتكامل، بمقر المجمع في أسيوط، لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيات المعلومات، والكهرباء، والميكانيكا، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بملف التدريب وإعطاءه الأولوية الأولى، لما له من أهمية بالغة في تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع سوق العمل.

وقال مدير المديرية: «البروتوكول يأتي في إطار التعاون بين المديرية والمؤسسات التعليمية الرائدة فى نظم التعليم الفني، وتنفيذًا لسياسة وزارة القوى العاملة فى توفير فرص التدريب المهني وفرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030».

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية

واتفق الطرفان على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية مقدمة من المديرية مجاناً للشباب من الذكور والإناث من أبناء المحافظة داخل المجمع التكنولوجي، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من حيث المدة التدريبية ونوع البرنامج، والقواعد المنظمة للتدريب الموضوعة من قبل وزارة القوى العاملة.

ونص البروتوكول على أن تقوم مديرية القوى العاملة بالإشراف الفني والإداري على الدورات التدريبية، ومنح المتدربين شهادات إتمام التدريب معتمدة بعد ختام التدريب، فضلاً عن توفير المواد الخام اللازمة للتدريب، وصرف البدل النقدي للمتدربين.

إعداد الورش التدريبية بأحدث الأساليب

كما يلتزم المجمع التكنولوجي، وفقاً لهذا البروتوكول بتنفيذ الدورات التدريبية، مع إعداد الورش التدريبية بأحدث الأساليب، وتوفير المتدربين من طلاب المجمع، مع الحفاظ على سلامة المتدربين خلال فترات التدريب.

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