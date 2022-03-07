التنمية المحلية تختتم فعاليات ورشة «أيادي مصر» في 3 محافظات

اختتمت وزارة التنمية المحلية، فعاليات ورشة العمل التدريبية والتعريفية، التي نظمتها في محافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة «أيادي مصر»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة «إي أسواق مصر»، للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنّ الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها نحو 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات، ومنسقي «أيادي مصر»، وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة «إي أسواق مصر»، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، ومديري مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

منصة أيادي مصر

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة «أيادي مصر»، وأهدافها، وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات، وتوسيع الانتشار للمنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة.

منتجات منصة أيادي مصر

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ الورش شهدت شرحا كاملا لآليات عمل المنصة وطريقة الانضمام لها، وعرض المنتجات عبر المنصة التي تعد الأولى محليا وإلكترونيا، والمتخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية، لافتا إلى أنّ الورش تناولت كيفية عمل حساب على منصة أيادي مصر، وكيفية إدارة المنتجات على الموقع، والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة، ومفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها، إذ إنّ هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية، ومنها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

تمكين المرأة والشباب

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ المنصة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب، وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة، لإتاحة مبادراتها على شبكة الإنترنت، ليستفيد المواطنين من أنشطة ومبادرات الوزارة، مثل «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر».

وخلال الورش الثلاث، أشار منسقي منصة أيادي مصر، في وزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا وبأيادٍ مصرية، وذلك على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني، لتوفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة للمرأة المصرية.

من جانبها، قدّمت القيادات التنفيذية بالمحافظات، الشكر لوزير التنمية المحلية، على فكرة إطلاق المنصة، التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في القرى بالمحافظات، حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجّه ممثلي شركة «إي أسواق مصر»، الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها في جميع محافظات الجمهورية، مشيدين بالدعم والتشجيع الذي قدمه المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التي شهدتها الورش، مؤكدين أنّ الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشتريين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدّم المنتجين والمصنعين، الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات، على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة، ما يساهم في التوسع في تلك الصناعات بالقرى المصرية.

وأوضح ممثلي وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمي، الذي يعد حاليا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفي أي وقت، كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل.

يذكر أنّ وزير التنمية المحلية، أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية في 16 مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية، وأنّ منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز، وعليها عدد كبير من المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادٍ مصرية من مختلف محافظات مصر.