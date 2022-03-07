نيوزيلندا تفرض عقوبات على 100 شخصية روسية بينهم بوتين ولافروف

أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، اليوم، فرض عقوبات جديدة على شخصيات في الحكومة الروسية، لافتة إلى أن أبرز الشخصيات المفروض عليها عقوبات هي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بجسب وكالة سبوتنك الروسية.

وأوضحت الخارجية النيوزيلندية، في بيان اليوم، أن العقوبات المفروضة أيضاً شملت حظر دخول البلاد لقائمة تضم 100 شخصية مرتبطة بشن الحرب على أوكرانيا، لافتة إلى أن أبرز الشخصيات في القائمة هم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيؤس حكومته ووزيري دفاعه وخارجيته.