الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد أجواء مستقرة على المناطق كافة، وستتأثر بامتداد مرتفع جوي، والكتل الهوائية ستبدأ تتغير، وستكون اليوم شمالية غربية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة عن الأمس بما يتراوح بين 4 و6 درجات.

الأجواء في فترة النهار ستوكون صافية

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن الأجواء في فترة النهار ستكون صافية إذ سيكون الطقس دافئا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن مع دخول ساعات الليل سيكون الفارق بين العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية، وسيكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة وبخاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق الزراعية

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وحدوث انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب المناطق وتلاشتها مع سطوع أشعة الشمس، ومن المتوقع لطقس الغد، أن تشهد البلاد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات مقارنة باليوم، وأن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و26 على القاهرة الكبرى وتكون الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى والوجه البحري.

البلاد ستتأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية جنوبية شرقية مصحوبة ببعض الأتربة العالقة، مع توقعات بسقوط الأمطار بداية من مساء الغد على السواحل الشمالية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وستشهد البلاد انخفاضا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.