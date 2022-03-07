ماذا كان يفعل النبي في شهر شعبان من عبادات وطاعات؟ أزهري يجيب

ماذا كان يفعل النبي صلي الله عليه وسلم، في شهر شعبان من عبادات وطاعات؟ سؤال يطرحه الكثيرون لاسيما وأن شهر شعبان تُرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، أنه كان عليه الصلاة والسلام يصومه، ويحرص على ذلك، مشيرا إلى أن بعض العلماء، كأبي داود، والنسائي قالا إنه صامه كاملا، وقال آخرون، كالحافظ، وابن باز، إنّه صامه كلّه إلّا قليلاً منه.

وأوضح «الأطرش»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يُكثر الصيام في شهر شعبان، لدرجة أن السيدة عائشة كانت تقول إن النبي يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرة إلى أن صوم شهر شعبان يقع تحت عنوان صوم التطوع (السنة).

صيام شهر شعبان

من جانبها، ذكرت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مستشهدة بما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون».

شهر شعبان ترفع فيه الأعمال

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الفضيلة التي يجهلها الناس فغفلوا عن هذا الشهر، وهي أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى ليجزي ويثيب عليها، فجدير بالعبد أن يرفع عمله إلى الله وهو قائم على طاعته».

واستشهدت بقول السيدة عائشة، حتى كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان».