عاجل.. ارتفاع أسعار الألومنيوم إلى 4 آلاف دولار للطن بسبب حرب أوكرانيا

سجل سعر الألومنيوم، ارتفاعا قياسيا بنحو 4 آلاف دولار للطن، في بورصة لندن للمعادن، متأثرا بتطورات حرب أوكرانيا وروسيا، وفقًا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل لها.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في يوم الرابع والعشرين من مارس، ارتفعت أسعار الذهب والغاز والنفط، وكذلك المعادن مثل الألومنيوم.

ويتوقع أن يكون لحرب روسيا وأوكرانيا، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، بحسب آراء كثير من المتخصصين.

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