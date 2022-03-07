خسائر حرب أوكرانيا وروسيا في 12 يوما.. 1.5 مليون لاجئ وقتلى بالمئات

دخلت حرب أوكرانيا وروسيا، بحلول اليوم الإثنين، يومها الثانى عشر، وسط قصف متواصل من القوات الروسية التي تحاول دخول العاصمة كييف، تقابله مقاومة أوكرانية، في ظل مفاوضات لم تثمر عن أي نتائج، مع سقوط قتلى ومصابين من الجانبين، وفرار الآلاف كلاجئين إلى البلدان المجاورة، بحسب تقارير ترصد الخسائر الناتجة عن الحرب لكلا الطرفين.

مؤشرات وخسائر حرب أوكرانيا وروسيا

- مقتل 1000 مدني في حرب أوكرانيا وروسيا، خلال الفترة من 24 فبراير الماضي حتى 4 مارس الجاري.

- 1.5 مليون لاجئ أوكراني، فروا من بلادهم نحو البلدان المجاورة.

- توقعات بارتفاع عدد اللاجئين إلى 4 ملايين شخص بحلول الصيف.

- 52 مدنيا قتلوا في منطقة دونيتسك الانفصالية، وإصابة 267 آخرين بنيران القوات الروسية.

- مقتل 11 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب، وفقا لما أعلنته السلطات الأوكرانية.

- مقتل 500 جندي روسى، وإصابة قرابة 1600 آخرين حتى الآن، وفقا للسلطات الروسية.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن الأرقام الحقيقية لخسائر الحرب أكبر من ذلك بكثير، بحسب شبكة «سكاى نيوز».

بريطانيا: خسائر الحرب الروسية الأوكرانية أعلى بكثير

وتحدث وزارة الدفاع البريطانية عن حرب أوكرانيا وروسيا، وذكرت أنه من شبه المؤكد أن العدد الفعلي للخسائر أعلى بكثير، وسيستمر في الارتفاع.

وبشأن تطورات الحرب، أعطت أمريكا، الضوء الأخضر إلى بولندا، لمنح أوكرانيا مقاتلات حربية، بالتزامن مع تحذيرات موسكو للدول المجاورة من استقبال طائرات مقاتلة لكييف.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تجري محادثات مع وارسو، لإبرام صفقة تسمح لطيارين أوكرانيين، باستخدام مقاتلات حربية بولندية، لمواجهة التفوق الجوي الروسي في حرب أوكرانيا وروسيا.

وتستهدف الصفقة منح كييف، 28 مقاتلة حربية روسية الصنع، من طراز «ميج 28»، على أن تعوض أمريكا بولندا هذه الطائرات بمجموعة من طائرات «إف-16».

تحذير روسي من فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر من إقدام أي دولة على فرض حظر تحليق في أجواء أوكرانيا، معتبرا ذلك مشاركة في حرب أوكرانيا وروسيا.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القوى الغربية بفرض حظر للطيران في أجواء اوكرانيا، لمواجهة القصف الروسى.