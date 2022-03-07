جلا هشام عن مشاركتها في مسلسل «راجعين يا هوا»: حظى حلو

كشفت الفنانة جلا هشام، تفاصيل دورها في مسلسل «راجعين ياهوا»، المقرر عرضه ضمن الأعمال الدرامية في شهر رمضان المقبل.

وأكدت «جلا» خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة قناة «CBC»، أن المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، كما أن الأدوار بالمسلسل فنية بشكل لم يُقدم من قبل فى أى عمل درامي، مشيدةً بدور الفنانة وفاء عامر بالمسلسل، واصفة إياها بـ«مش طبيعية»، إذ تقدم دورًا مختلفًا سيثير إعجاب المشاهدين.

جلا هشام عن مشاركتها بمسلسل «راجعين يا هوا»: حظي حلو

وتابعت الفنانة: «أنا حظي حلو بدورى في مسلسل «راجعين يا هوا»، والمخرج قدم عمل عظيم، وهيكون من المسلسلات اللي هتتشاف كتير في شهر رمضان 2022»، والمسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي ويناقش الكثير من المواقف التي يتعرض لها المجتمع في حياته اليومية.

«جلا»: مسلسل «خلي بالك من زيزي» أهم دور قدمته

وتحدثت الفنانة عن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، إذ قالت إنه جعل الناس تراها وتعرفها أكثر، وهو من أهم الأدوار التي قدمتها وبدونه لم تكن ستشارك في المسلسل الجديد.