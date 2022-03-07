سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين 7-3-2022 في مصر، تباينا سعريا فى عدد من البنوك أمام الجنيه المصري، وترصد «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين في البنوك، واستقر سعر الدولار في بنك مصر، ليباع بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وبيع اليورو فى البنك المركزى بسعر 17.22 جنيه مقابل 17.11 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.84 جنيه مقابل 20.71 جنيه للشراء فى نفس ذات البنك.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.98 جنيه للبيع مقابل 49.56 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك ذاته بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.17 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.29 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار واليورو

وعرض الدولار الأمريكي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعد البنك المركزى، الأفضل لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.102 جنيه، فيما جاء المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.173 جنيه.

واحتل البنك المركزى المصرى صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني اليوم، بسعر 20.70 جنيه، وبنك كريدى أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.64 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

واستقر الريال السعودى فى البنوك، وجاء بنك مصر الأفضل في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

فيما تصدر بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه، وبنك saib الأفضل التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.59 جنيه، والأهلي اليوناني الأفضل التي تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.886 جنيه.