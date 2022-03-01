أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في مصر

أسعار العملات الأجنبية من أكثر الأمور التي تحظى باهتمام الناس يوميا وبشكل أكبر خلال الفترة الحالية مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، الذين يبحثون عن أسعار العملات المختلفة من اليورو والريال والدينار.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 1 -3- 2022 أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة والتي جاءت كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 51.93 جنيه للبيع مقابل 49.63 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 1-3-2022، في بنك مصر، سعر 15.74 جنيه لبيع الدولار الأمريكي، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.67 جنيه مقابل 17.39 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.10 جنيه مقابل 20.82 جنيه للشراء.

وسجل الدولار أفضل سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وسجل اليورو أفضل سعر له في البنك المركزى المصري، حيث بلغ نحو 17.66 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.67 جنيه، واحتل البنك المركزي صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء بسعر 20.96 جنيه، مقابل بنك كريدي أجريكول، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر20.84 جنيه.

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-3-2022، بسعر 4.18 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.18 جنيه.

كما صُنّف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

ويعتبر أعلى سعر للدينار الكويتي في بنك saib حيث وصل إلى بسعر 51.65 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك التى تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.8862 جنيه.