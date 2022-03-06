أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 6-3-2022 في مصر

بين التراجع والصعود والاستقرار أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم، الأحد-3-2022 في البنوك المختلفة، وجاء الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي من العملات الأكثر استقرارًا في البنوك المختلفة أمام الجنيه المصري، وترصد «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد في البنوك، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، لبياع بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.419 جنيه مقابل 17.028 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.019 جنيه مقابل 20.64 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.912 جنيه للبيع مقابل 49.556 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك ذاته بسعر 4.1955 جنيه مقابل 4.1825 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.284 جنيه مقابل 4.265 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار واليورو

وعرض الدولار الأمريكي في بنك مصرف «أبوظبي الإسلامي»، على رأس قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم، بسعر 15.68 جنيه، فيما تصدر «بنك مصر»، كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعد بنكي «كريدي أجريكول»، أفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.368 جنيه، فيما جاء المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.384 جنيه.

واحتل بنك «كريدي أجريكول» صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم، بسعر 20.95 جنيه، وبنك «مصر»، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 21.019 جنيه وفق آخر تحديث للبنوك.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء «بنك مصر» من أفضل البنوك في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء «البنك الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

وتصدر «بنك مصر» قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء «البنك الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه، فيما جاء بنكي جاء بنك «المصرف العربي الدولي» كأفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.649 جنيه، فيما جاء بنك «الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك التي تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.88 جنيه.