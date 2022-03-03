أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-3 2022 في مصر

سجلت أسعار العملات الأجنبية فى مصر، اليوم الخميس 3-3-2022 في البنوك المختلفة تباينًا سعريًا أمام الجنيه المصري.

فيما يعد الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي من العملات الأكثر استقرارًا فى البنوك المختلفة.

ترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وهي كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

جاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 3-3-2022 في البنك الأهلى المصرى، بيع الدولار بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.507 جنيه مقابل 17.346 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الاسترليني بسعر 21.11 جنيه مقابل 20.92 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.921 جنيه للبيع مقابل 49.611 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك نفسه بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل بنوك لشراء وبيع الدولار واليورو اليوم

وجاء مصرف «أبوظبي الإسلامي» في رأس قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الخميس 3-3-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما تصدر «بنك مصر» كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعتبر «التعمير والإسكان» أفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.526 جنيه، فيما جاء المصرف العربى الدولى كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.499 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الاسترليني

واحتل بنك «التعمير والإسكان» صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، بسعر 20.99 جنيه، وبنك «كريدي أجريكول» الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر21.0223 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء «بنك مصر» من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي، اليوم الخميس 3-3-2022، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء «البنك الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

وصُنَّف «بنك مصر» كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء «البنك الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدينار الكويتي

وجاء بنك «المصرف العربى الدولى» كأفضل البنوك التى تبيع لها الدينار الكويتي بسعر 51.649 جنيه، فيما جاء بنك «الأهلي اليوناني» كأفضل البنوك التى تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.8862 جنيه.