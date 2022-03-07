عاجل.. رئيس لوغانسك: حررنا معظم أراضينا من القوات الأوكرانية

نقلت وكالة سبوتنك الروسية عن ليونيد باسيتشنيك رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية المنفصلة عن أوكرانيا من جانب واحد، أنَّه تمكّن هو وقواته من تحرير معظم أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية، لافتاً إلى أنَّ جيش الجمهورية يحاصر باقي المستوطنات المتبقية.

باسيتشنيك: جيش لوغانسك يحاصر باقي المستوطنات المتبقية

جمهورية لوغانسك الشعبية هي إحدى الجمهوريات التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا من طرف واحد منذ عام 2014، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً يعترف به باستقلالية الجمهورية الشعبية يوم 21 فبراير الماضي، وهو الأمر الذي اعترضت عليه عدة دول غربية، واصفين الأمر بأنه اعتداء على استقلال وسيادة أوكرانيا، فارضين مجموعة من العقوبات على روسيا.

عملية عسكرية ضد أوكرانيا

وبعد مرور 3 أيام، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحديدا ًفجر الخميس 24 فبراير، معناً قيام بلادة بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيستيك الشعبيتن الواقعتين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية وعرقية تتم لهم من جانب القوات الأوكرانية، بحسب خطاب الرئيس الروسي.