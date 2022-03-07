التحقيق مع عدد كبير من العاملين بمدارس مطروح.. اتهامات بالإهمال وعدم الانضباط

قرر عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إحالة جميع العامليين في عدد من مدارس مدينة رأس الحكمة شرق مطروح، إلى جهات التحقيق، لعدم الانضباط في العملية التعليمية، والغياب عن الحضور بالمدارس.

جاء القرار عقب الجولة الميدانية المفاجئة، التي قام بها مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، على رأس قافلة متابعة تضم مسئولي المتابعة والمراحل التعليمية والتوجيه المالي والإداري، لرصد سير العملية التعليمية في مدارس رأس الحكمة بمختلف المراحل التعليمية.

عدم وجود دفتر حضور للعاملين بمدرسة تل الزيتون

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان، إنه تلاحظ عدم انضباط بعض المدارس في رأس الحكمة، بالإضافة إلى عدم وجود دفتر حضور وانصراف بمدرسة الفصل الواحد بتل الزيتون، وأنه إقرارا لمبدأ الثواب والعقاب، تقرر تحويل جميع العاملين في هذه المدارس للشئون القانونية، لعدم انتظام الدراسة، وعدم الالتزام بالمواعيد الرسمية، والإهمال في تأدية الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

جولات مفاجئة لمتابعة مدارس مطروح

نبه شحاتة، على جميع مديري الإدارات التعليمية على مستوى محافظة مطروح، مواصلة الجولات الميدانية في جميع المدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بها، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص للطلاب المدارس والمتواجدة في أماكن مترامية الأطراف، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم أسوة بأقرانهم في مدارس مراكز ومدن المحافظة بجميع الإدارات والقطاعات التعليمية من إدارة الحمام شرقا وقطاع البنجر التعليمي، ومرورا بإدارة العلمين وإدارة الضبعة التعليمية، وإدارة مرسي مطروح وإدارة النجيلة، وسيدي براني والسلوم غراب، بالإضافة إلى إدارة سيوة جنوبا، ومحاسبة المقصرين في العمل وعمل انضباط في المدارس بمراحلها من الابتدائى والإعدادي والثانوي بجميع فروعه.