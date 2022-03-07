خبر حزين لملايين المصريين.. شم النسيم السنة دي من غير «فسيخ ورنجة»

اعتاد ملايين المصريين منذ سنوات طويلة على قضاء يوم شم النسيم بين الحدائق والمتنزهات العامة والجولات، في تجمعات عائلية وأسرية، مع تناول المأكولات المملحة مثل الرنجة والفسيخ وتلوين البيض، لكن هذا العام سيكون الأمر مختلفا عن السنوات السابقة، إذ سيغيب عن ذلك اليوم أهم شيء يتميز به.

شم النسيم يتزامن مع صيام شهر رمضان

ووفقا للتقويم الشمسي، فإن شم النسيم سيكون يوم الاثنين 25 أبريل المقبل، وهو اليوم الذي سيصادف 24 رمضان، ولذلك فإن الاحتفال به سيتزامن مع شهر الكريم الذي سيكون الغالبية العظمى من الشعب المصري صائمين فيه، وبالتالي فالاحتفالات بنفس العادات سيكون أمرا صعبا، سواء في الخروج للمتنزهات والحدائق العامة، أو بتناول المأكولات المعتادة في هذا اليوم مثل الرنجة والفسيخ والملوحة والأنواع الأخرى من الأسماك المملحة، وذلك يعني أن شم النسيم 2022 سيكون بلا رنجة أو فسيخ.

شم النسيم إجازة بأجر للقطاعين العام والخاص

وفي السياق نفسه، سيكون يوم شم النسيم إجازة رسمية للطلاب والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وفقا لما نصت علىه مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم شئون وأوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 5.7 مليون عامل، وقانون 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص.

ووفقا لقوانين العمل، يعتبر يوم شم النسي، إجازة رسمية بأجر للعاملين في القطاعات الحكومي والخاص والأعمال العام، ويجوز لرئيس العمل في الجهات الحكومية أن يصدر قرارا بحضور العاملين في ذلك اليوم للاحتياج إليهم، وكذلك في القطاع الخاص، على أن يقوم رئيس العمل في القطاع الحكومي وصاحب العمل في القطاع الخاص، بمنح العاملين الذين لم يحصلوا على إجازة في شم النسيم مثلي الأجر، تعويضا لهم عن حضورهم للعمل في يوم الإجازة الرسمية.