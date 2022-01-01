الإجازات الرسمية لعام 2022 تصل إلى 18 يوما.. اعرف الجدول كاملا

استقبل العالم عام ميلادي جديد 2022، ومع دقات الساعات الأولى في العام الجديد بدأت عمليات بحث مكثفة حول الإجازات الرسمية لعام 2022، وهو ما تستعرضه الوطن في هذا التقرير، متضمنا جدول الاجازات الرسمية في عام 2022، والتي تكون وفقًا للمناسبات والأعياد الدينية والوطنية.

الإجازات الرسمية لعام 2022

ويشهد عام 2022 العديد من أيام الإجازات، قد تصل لأكثر من 18 يومًا خلال 365 يوم في عام 2022، وهو يعد من الأعوام التي تشهد اجازات رسمية كثيرة، حيث جاءت الإجازات موزعة على 6 أشهر، أكثر شهور السنة متضمنة الإجازات الرسمية لعام 2022، هو شهر يوليو حيث يشهد إجازات عيد الأضحى المبارك، وكذلك ثورة 23 يوليو وفي نهاية الشهر رأس السنة الهجرية، ويتم توزيع باقي الإجازات في شهور يناير وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأكتوبر.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2022

ويشهد شهر يناير بداية الإجازات الرسمية لعام 2022، حيث تتضمن الإجازات الرسمية لشهر يناير 2022، حيث يتضمن شهر يناير إجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهو اليوم الذي يوافق يوم جمعة لهذا العام.

كما تضمن الإجازات الرسمية لشهر يناير 2022، إجازة 25 يناير بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وهي الإجازة التي توافق يوم الثلاثاء، وبحسب قرار الحكومة المتبع في إجازات منتصف الأسبوع، فإنه يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 27 يناير.

الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2022

يعتبر شهر أبريل هو ثاني شهور السنة الميلادية 2022، الذي يشهد إجازات رسمية، بواقع 3 مناسبات خلال أبريل، وتتضمن الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2022، إجازة عيد الفصح القبطي، ويوافق الأحد 24 أبريل، وكذلك عيد شم النسيم الاثنين 25 أبريل، والذي يصادف إجازة عيد تحرير سيناء، والذي من المحتمل أن يتم ترحيلها ليوم الخميس 28 أبريل.

الإجازات الرسمية في شهر مايو 2022

ويبدو أن أيام الإجازات الرسمية لعام 2022، بها الكثير من المصادفات في هذا العام، حيث إن الإجازات الرسمية في شهر مايو 2022، تشهد في مطلعها إجازة عيد العمال الموافق الأحد 1 مايو، والذي من المحتمل حسب الحسابات الفلكية أن يتزامن مع وقفة عيد الفطر المبارك.

كما تتضمن الإجازات الرسمية لشهر مايو 2022، موعد عيد الفطر المبارك 2022، الذي يبدأ وفقًا للحسابات الفلكية يوم الاثنين 2 مايو، ومن المقرر ألا تقل إجازة عيد الفطر ما بين 3 لـ 4 أيام كما هو معتاد.

الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2022

ويشهد شهر يونيو 2022 إجازة وحيدة فقط، حيث إنه وفقًا الإجازات الرسمية لشهر يونيو 2022، فإنه يوم الخميس 30 يونيو، هو الإجازة الرسمية الوحيدة في الشهر، بمناسبة ثورة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2022

أما شهر يوليو 2022، فهو الشهر الذي يشهد أكثر شهور السنة للإجازات الرسمي في 2022، حيث تتضمن الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2022، موعد عيد الأضحى المبارك 2022، تبدأ من الجمعة 8 يوليو والذي يوافق وقفة عرفات، وفقًا للحسابات الفلكية، ليكون يوم السبت 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى 2022 ، ما بين 4 لـ 5 أيام إجازة كما هو معتاد سنويًا.

كما تتضمن الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2022، إجازة الاحتفال بثورة 23 يوليو وهو اليوم الذي يوافق السبت 23 يوليو، ومن المحتمل ترحيلها ليوم الخميس الذي يليه كما هو متبع، الأمر نفسه مع إجازة رأس السنة الهجرية، والتي تتوافق مع يوم السبت 30 يوليو، ومن المقرر ترحيلها ليوم الخميس الذي يليه.

الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2022

ويخلو شهري أغسطس وسبتمبر، من أي إجازات رسمية في 2022، ولكن تتضمن الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر 2022، إجازة 6 أكتوبر والتي توافق يوم الخميس، ليأتي بعدها بيومين فقط الاحتفال يوم السبت 8 أكتوبر احتفالات المولد النبوي الشريف.