محمد نور ينتهي من تصوير «الحب بتفاصيله».. ومصطفى قمر مفاجأة الفيلم

انتهى فريق عمل فيلم «الحب بتفاصيله»، مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده، إذ جرى التصوير بين مملكة البحرين ومصر، وبدأ مخرج العمل في عمليات المونتاج الخاصة به؛ استعدادًا لطرحه في السينمات في موسم عيد الفطر المقبل.

أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي رومانسي، حول «رامز» الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأة مسؤولًا عن أخيه غير الشقيق، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى، فيضطر للعيش بشخصيتين حتى ينال إعجابها.

مصطفى قمر مفاجأة فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله» بطولة المطرب محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، ومفاجأة العمل الأطفال أدهم حسن وعمر نور، وضيوف الشرف النجم مصطفى قمر، ورزان المغربي والفنانة مادلين طبر، بالاشتراك مع الممثلة اللبنانية ميساء عطالله والفنانة السعودية إسراء نصير، والفيلم إنتاج هيثم حسن وشاكر بن يحمد، وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

وروّج محمد نور لأغنية الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال نشره صورة من كواليس العمل معلقا عليها: «الحب بتفاصيله مساء الخير علي كل حبايبي الحلوين قريبا هتسمعو أغاني حلوة هتعجبكم إن شاء الله ».