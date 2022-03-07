رقم تفعيل بطاقة التموين.. ابعت رسالة من الموبايل على رقم 9136

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة للمواطنين الذين أصدروا بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف وذلك من خلال تخصيص رقم تفعيل بطاقة التموين عبر الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات الاتصالات.

رقم تفعيل بطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم تفعيل بطاقة التموين، إذ يجرى إرسال رسالة من الهاتف المحمول مدون بها رقم 1 إلى على الرقم 9136 وذلك حتى يتمكّن المواطن من تفعيل البطاقة التموينية للتمكن من صرف الخبز والسلع التموينية من خلالها، وبمجرد إرسال الرسالة إلى رقم 9136 يرد عليه النظام تلقائيا برسالة تحتوي على الرقم السري لإتمام خطوات تفعيل البيانات.

فيما توفر المنصات الإلكترونية أيضًا خدمة تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر لتفعيل بطاقة التموين إلكترونيا بالنسبة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمقيدين على منظومة دعم التموين.

طرق تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

ومن خلال تصفح بوابة مصر الرقمية، يتمّ اختيار خدمة «التموين» من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة، ثم يتم الضغط على أيقونة «تفعيل بطاقة التموين» الموجودة أعلى قائمة الخدمات التموينية، ومن ثم الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة، ويعقب ذلك كتابة بيانات البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك والتي تشمل «الاسم، ورقم البطاقة، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين»، ثم ملء بيانات الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية وتحديد صلة القرابة، والموافقة على الشروط والأحكام، ثم تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم تفعيل البطاقة بنجاح.

توقيت صرف الخبز والتموين بعد تفعيل البطاقة

وحددت وزارة التموين بناء على قرار صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، موعد صرف الخبز والتموين بعد تفعيل البطاقة، إذ يتحدد موعد الصرف الخبز بعد 72 ساعة من إتمام خطوة التفعيل، في حين يتمّ صرف السلع التموينية في الشهر التالي للتفعيل.