نصيب الفرد في التموين 2022.. دعم نقدي مشروط و5 أرغفة

يشمل نصيب الفرد في التموين 2022، طبقاً للمحدد من الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، على دعم نقدي مشروط ومبلغ ثابت يُصرف في صورة دعم سلعي من بين قائمة السلع الغذائية، التي تضخها وزارة التموين شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية.

نصيب الفرد في التموين 2022.. 50 جنيهاً في صورة سلع

ويبلغ نصيب الفرد في التموين 2022 ما قيمته 50 جنيهاً شهرياً من الحكومة، بالنسبة لأول 4 أفراد مقيدين على بطاقة التموين، فيما يختلف نصيب الفرد على البطاقة، بدءاً من الفرد الخامس، حيث يحصل على 25 جنيهاً كدعم شهري في صورة سلع.

ويعتبر الدعم التمويني للمواطن من الحكومة هو دعم نقدي مشروط، حيث يحصل عليه المواطن صاحب البطاقة التموينية في صورة سلع، وليس في صورة مبالغ نقدية، من خلال اختيار المواطن ما يشاء من السلع الغذائية الأساسية المحدّد لها حصة على بطاقة التموين والسلع الأخرى الاختيارية بباقي مبلغ الدعم.

نصيب بطاقة التموين من السلع

ويشمل نصيب الفرد الواحد على بطاقة التموين من السلع على: «كيسي سكر وزجاجة زيت، وكيس أرز»، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها فردان على «4 أكياس من السكر وزجاجتي زيت، وكيس أرز»، أما البطاقة المقيد عليها 3 أفراد فتبلغ حصتها «6 أكياس من السكر، و3 زجاجات زيت، وكيس أرز»، فيما تزيد حصة البطاقة المقيد عليها 4 أفراد وتشمل «8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت وكيسي أزر».

سلع أساسية واختيارية على بطاقة التموين

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحرية للمواطن في اختيار السلع الغذائية بباقي مبلغ الدعم المخصّص للبطاقة، بعد صرف حصة البطاقة من السلع الأساسية وتشمل «الزيت والسكر والأرز»، فيما يختار المواطن من بين 27 سلعة أخرى تضخها وزارة التموين في منافذ البقالين ما يشاء بباقي مبلع الدعم.

فيما يحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين، على عدد 5 أرغفة خبز يومياً بواقع 150 رغيفاً على مدار الشهر هي نصيب كل فرد مقيد على البطاقة من الخبز المدعم.