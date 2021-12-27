رقم تفعيل بطاقة التموين.. يشترط رسالة بالإنجليزية للتمكن من الصرف

يبحث العديد من المواطنين ممن أصدروا بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف، عن رقم تفعيل بطاقة التموين، والذي يعد شرطا أساسيا حتى تتمكن ماكينة صرف الخبز والتموين من قراءة بيانات البطاقة، وذلك بالنسبة للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني وبطاقاتهم الصادرة حديثا هي بطاقات بديلة عن التي كانت موجودة معهم بالفعل، حيث إنه لا يوجد حاليا إصدار بطاقات تموين جديدة، لمن هم ليسوا على قاعدة بيانات الدعم.

ما هو رقم تفعيل بطاقة التموين عبر الهاتف

ويأتي تزايد عمليات البحث حول رقم تفعيل بطاقة التموين، بسبب اشتراط وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يتم تفعيل البطاقة أولا حتى يتمكن المواطن من صرف حصته المقررة في الخبز أو التموين الشهري، وحددت الوزارة في هذا الشأن عدة طرق للتفعيل من بينها قيام المواطن بإرسال رسالة باللغة الإنجليزية مدون بها رقم 1 إلى رقم 9136.

خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

3 – الضغط على «ابدأ الخدمة».

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – ملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية.

6 – اتباع الشروط الأحكام.

7 – الضغط على بند موافق.

8 – الضغط على خيار التالي.

9- يتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

كما تتتيح وزارة التموين، خدمة تفعيل بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر أيضا، والذي عاد للعمل بعدة خدمات تموينية عبر الرابط الرسمي له من هنا.