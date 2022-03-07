الحلقة الـ 28 من مسلسل أبو العروسة: عبدالحميد يبحث عن مشروع للمحتاجين

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل أبو العروسة تطورًا في الأحداث بمنزل عبدالحميد الذي يجسّد دوره الفنان سيد رجب، بعدما حاول الخروج من حزنه الشديد، بعد وفاة صديق عمره «حسن» خلال الحلقات السابقة بشكل مفاجئ.

تفاصيل الحلقة الـ 28 من مسلسل أبو العروسة

بدأت «عايدة» التي تجسّد دورها الفنانة سوسن بدر في افتتاح مشروعها الجديد وهو «المشغل» وصناعة منتجات مصرية 100%، وطلبت من ابنتها «هاجر» أن تأخذ منها صالون منزلها خاصة بعد طلاقها قبل فرحها بيومين.

كما شهدت أحداث الحلقة ترك «حسن» صديق عبدالحميد ثروة تقدر بـ15 مليون جنيه من أجل مساعدة المحتاجين، وإنشاء مشروع خاص بهم، ولازال عبدالحميد يفكر في المشروع ويسأل أولاده عن فكرة جديدة يستطيع بها أن يفيد أكبر عدد من المحتاجين.

موعد عرض الحلقة الـ29 من مسلسل أبو العروسة

وذاع مسلسل أبو العروسة الحلقة الـ29، في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة «DMC»، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وفي تمام الساعة الـ12:30 مساء.

بينما تعرض على قناة «DMC دراما» في تمام الساعة الـ11 مساء، وتعاد في الثامنة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ3:30 مساء.

أبطال مسلسل «أبو العروسة»

مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية تشارك في مسلسل «أبو العروسة»، منهم سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي، ومحمد عادل، وخالد كمال، ورانيا فريد شوقي ومحمد حاتم، ويشهد الموسم الثالث من المسلسل مشاركة عدد من الفنانين للمرة الأولى من بينهم محمد رضوان، ونور محمود وفاء صادق، تأليف وإخراج هاني كمال.